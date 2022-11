Lewis Hamiltonin aika käy vähiin: huima putki tulossa tiensä päähän – Mercedes-pomo kuvaa mestarin järkytystä uuden tilanteen edessä

F1:ssä kaudella 2007 debytoinut Hamilton on Michael Schumacherin lisäksi lajihistorian ainoa kuljettaja, joka on onnistunut voittamaan osakilpailun 15 peräkkäisellä kaudella. Schumacherin voitot tulivat vuosina 1992–2006, Hamiltonin ykkössijat ovat vuosilta 2007–2021.

Yksikin voitto nostaisi Hamiltonin tässä tilastossa yksinään kärkipaikalle, mutta aika on käymässä vähiin. Jos ei Hamilton voita ensi viikonloppuna Brasiliassa tai vajaan kahden viikon kuluttua Abu Dhabissa, hän jää jakamaan tilaston kärkipaikkaa yhdessä Schumacherin kanssa.

Hamiltonilla on toki vielä tulevina vuosina mahdollisuus nousta Schumacherin edelle ainoaksi kuljettajaksi, joka on ylipäätään voittanut osakilpailun useammalla kuin 15 kaudella, mutta vielä toistaiseksi elossa oleva voittoputki kuvastaa hyvin sitä, miten poikkeukselliseen tilanteeseen 7-kertainen maailmanmestari on oman uransa mittapuulla tällä kaudella joutunut.