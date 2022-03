Lewis Hamiltonilta tunteikas avautuminen – "Olen kamppaillut pitkän aikaa"

Mercedeksellä ajavan Hamiltonin alkukausi on ollut vaikea. Mercedeksen vauhti on ollut jäljessä sarjan nopeimpia tiimejä, Ferraria ja Red Bullia. Saudi-Arabian GP:ssä Hamilton jäi vasta kymmenennelle tilalle. Hän myönsi päivityksessään, että jonain päivinä on vaikeaa pysyä positiivisena.