Lepakot hyötyvät soiden ennallistamisesta

Lepakoiden ääniä seurattiin ilmaisimilla

Lepakoita seurattiin neljän kesän ajan. Lepakoita on vaikea havaita, koska ne saalistavat öisin.



Sen takia tutkijat asensivat soille ilmaisimia, jotka havaitsevat lepakoiden korkeataajuista ääntä. Niiden avulla tutkijat arvioivat lepakkolajien esiintymistä.



Suomessa esiintyy 13 lepakkolajia, ja ne kaikki ovat rauhoitettuja. Tutkimuksen seurantakohteilla havaittiin eniten pohjanlepakoita ja erilaisia siippalajeja.



Tutkimus toteutettiin osana kuusi vuotta kestävää hanketta, joka päättyy tämän vuoden lopussa.



Suomen soista noin kolmasosa on ojitettu ja kuivatettu maa- ja metsätalouden käyttöä varten. Tämä on heikentänyt suoluontotyyppien tilaa ja suolajiston elinolosuhteita. Ojitetuista soista vapautuu hiilidioksidia ilmakehään.



Ennallistamisen tavoitteena on palauttaa ojitetut suot luonnontilaisiksi.