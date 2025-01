Leo Komarovin runkosarja ohi? Edessä pitkä poissaolo

HIFK:n loukkaantumishuolet jatkuvat. Voimahyökkääjä Leo Komarov saattaa olla sivussa runkosarjan loppuun asti.

Helsinkiläisseura tiedotti tänään lauantaina, että Komarov on sivussa 6–7 viikkoa. SM-liigan runkosarjan viimeinen kierros pelataan tasan seitsemän viikon päästä, joten on mahdollista, että värikäs hyökkääjä on pelikuntoinen vasta pudotuspeleissä.

Komarov loukkaantui viime viikon lauantaina Ilves-ottelussa. Hänen jalkansa vääntyi aloitustilanteessa.

HIFK:n sairastuvalla on ollut ruuhkaa pitkin kuluvaa kautta. Tällä hetkellä telakalla ovat Komarovin lisäksi Aatu Karjalainen, Niklas Nykyri, Jesse Seppälä. Joonas Rask, Kristian Vesalainen, Juhani Jasu ja Petteri Nurmi.

HIFK:n ottelut jatkuvat tänään, kun joukkue matkaa Jyväskylään JYPin vieraaksi.