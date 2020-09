Leo Harkimo kertoo koulukiusaamisesta avoimesti: "Sanoin isälle, että ei mitään hätää – osaan hoitaa tämän itse"

– Kiusaaminen alkoi, kun olin noin kymmenen. Siinä paikkeilla, kun muut alkoivat ymmärtää sukunimeni. On tosi vaikea kysymys, että miksi minua kiusattiin. Varmaan siksi, kun vanhemmat olivat molemmat lööpeissä. Olin varmaankin helppo kohde, Leo Harkimo sanoo.

– Kerran menin koulussa omalle lokerolle, ja kiusaajat tulivat taakseni. Yksi heistä laittoi kameran kasvojeni eteen ja otti kuvan. He naureskelivat kuvalle, en tiedä, levittivätkö he sitä. Tuo tapaus on jäänyt mieleeni.