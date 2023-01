Lentoyhtiö omituisen virtsakohun keskellä – pankkiiri pissasi naisen päälle bisnesluokassa

Uutistoimisto Reutersin mukaan 26. marraskuuta tapahtuneella mannertenvälisellä lennolla New Yorkista Delhiin sattui välikohtaus, jossa matkustaja pissasi toisen matkustajan päälle.

Amerikkalaisen Wells Fargo -pankin varatoimitusjohtaja oli virtsannut noin 70-vuotiaan naisen päälle bisnesluokassa. Mies pidätettiin Delhissä koneen laskeuduttua ja hänet on irtisanottu pankin palveluksesta.

Times on India -lehden mukaan kanssamatkustaja kertoo miehen ainakin jollain tasolla ymmärtäneen tekonsa.

Nainen kertoo The Times of India-lehdelle, että hänen kenkänsä, vaatteensa ja laukkunsa kastuivat virtsasta, mutta lentoemäntä suihkutti vain desinfiointiainetta hänen laukkuunsa.

Intian ilmailuviranomaiset antoivat varoituksen

Air India on tapauksen seurauksena irtisanonut yhden lentäjän sekä neljä matkustamohenkilökunnan jäsentä.

Tata-konsernin omistama lentoyhtiö on saanut osakseen kritiikkiä myös Intian ilmailuviranomaisilta.

Nainen valittanut välikohtauksesta

The Times of India-lehti kertoo, että nainen on kirjoittanut valituskirjeen Tata Groupin hallituksen puheenjohtajalle.