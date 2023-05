Leijonien painepestin ympärillä kysymyksiä – tämä erityinen tekijä vaikuttaa Jukka Jalosen valintaan: "Painavat varmasti"

Suomi–USA perjantaina 12.5. klo 16.15. Studio C Moressa jo klo 15.30!

– Mielenkiintoinen asetelma. Larmilla on alla loistava kausi Ruotsissa, Heljanko voittanut kaiken mahdollisen ja Olkinuoran olemassa olevat maajoukkuenäytöt painavat, maalailee Bäckström.

Olkinuora on Jukka Jalosen luottovahti. Tilillä on Leijonista kaksi MM-kultaa ja olympiavoitto. 32-vuotias veteraani aloitti sesonkinsa Pohjois-Amerikassa, mutta tilille kertyi vain 15 AHL-ottelua. Loppukausi kului Brynäsin SHL-remmissä. Joukkue putosi kauden päätteeksi sarjatasoa alemmas.

– Olkinuoralla on takanaan haastava kausi seurajoukkueessa, mutta hän on aina pelannut maajoukkueessa todella hyvällä tasolla, Bäckström sanoo.

"Jukka on tässä onnistunut"

– Jukalla ei ole ollut tapana nimetä ykkösvahtia ennakkoon. Maalivahtien kanssa käytäneen palaveria, että kaikki tietävät, mikä on tuleva kuvio. Kahdelle vahdille annetaan alkulohkossa mahdollisuus, entinen NHL-vahti jatkaa.

– Jalonen ja kumppanit ovat aina tehneet maalivahtien osalta hyviä ratkaisuja. Vaikka kaikille ei ole antaa minuutteja, niin on kuitenkin selkeät roolit, että tunnet kuuluvasi joukkueeseen. Kolmosmaalivahtikin pääsee pukemaan ja olemaan osana joukkuetta. Jukka on tässä onnistunut pidemmän aikaa, että kaikki osallistetaan.

188-senttinen Olkinuora on Larmia rauhallisempi tolppien välissä. Tämä muodostaa nykyvireen ohella pelaavan kassarikaksikon suurimman eron. Virkaveljeään kuusi senttimetriä lyhyempi Larmi on ärhäkämpi terrieri, mutta aivan nuoruusvuosien tyyliin ei Pelicans-kasvatti enää Hasek-torjuntoja vetele.

– Olkinuorassa näkyy kokemus. Hänkin oli nuorena aggressiivisempi. Larmi on todella urheilullinen ja räjähtävä, mutta ei hän ole enää sama maalivahti kuin aikanaan HPK:ssa. Pelityyli on muuttunut. Totta kai hän käyttää sitä räjähtävyyttä hyväkseen, mutta "jalkapallotorjunnat" ja muut heittäytymiset ovat jääneet pääosin pois. Tekemisessä on nähtävissä selkeä suunnitelmallisuus, hän ei ole enää niin luomu, Bäckström asettelee.