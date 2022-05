Leijonien NHL-apu Joel Armia löi pöytään vakuuttavan MM-debyytin – oma-analyysissä hyvin nöyrä yleisilme

Kaikki MM-kisojen lähetykset näet C Moresta , Leijonien pelit myös MTV3-kanavalta.

– Tosi kivaa on auttaa joukkuetta maalinteossa – joka kerta kun se on mahdollista. Mulle käy kuitenkin mikä tahansa rooli. Ei sillä ole niin väliä, että kuka ne maalit tekee. Tuossa kokoonpanossa on niin paljon maalimanluokan pelaajia, että jokainen voi tehdä pisteitä ja maaleja, Armia jakoi kehuja ympärilleen.