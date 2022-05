Leijonat-tähti palaa kotiin 15 vuoden kierrokselta – Venäjän toimet nostivat surun pintaan: "Ei menneisyyttä voi sillä tavalla muuttaa"

– 15 vuotta on oltu reissussa. Vaimo on ollut saman pätkän mukana ulkomailla. Se vaatii oman työnsä, että saa hommat toimimaan. Iso arvostus sitä kohtaan, ei se ole aina ihan helppoa laittaa elämää siellä valmiiksi.

Jalosen joukoissa

– Pelkkää hyvää sanottavaa tietysti. Ensikohtaamisesta on aika kauan aikaa. Pelkkää positiivista, positiivisia kokemuksia on tullut vuosien varrella paljon.

Kaksikon yhteisestä ajasta HPK:ssa on jo aikaa, eikä Hietanen suoraan osaakaan lähteä arvioimaan, miten Jalonen on muuttunut valmentajana.

– Rupeaa olemaan niin kauan aikaa HPK-ajoista, että ei sillä tavalla ole muistikuvia. Jukalla tietysti kokemusta on tullut matkan varrella, paljon on voittanut.

– Mies ei varsinaisesti ole muuttunut hirveästi. Paljon on saanut nähdä erilaisia kulttuureja ja maita, ja oppinut laittamaan elämän monessa paikassa kuntoon niin, että on hyvä olla ja elää. Kokemusta on paljon, aika paljon pelejä on tullut vuosien saatossa. Jonkinlaista suoritusvarmuutta on tullut pelaamiseen.