Lauri Markkanen loukkaantuneena sivussa – Cleveland taipui Chicagolle

Chicago varasi Markkasen vuonna 2017. Suomalainen edusti seuraa kauden 2020–21 loppuun asti, kunnes siirtyi Clevelandiin viime kesänä. Markkasen aikana Chicago konttasi pahasti, mutta tällä kaudella on sujunut paremmin. Chicago on itälohkossa neljäntenä ja Cleveland kuudentena, joten pudotuspeleihin pääseminen on molemmilla omissa hyppysissä.