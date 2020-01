"Laupias samarialainen" vaani päihtyneitä kadulla – Britannian pahimmaksi raiskaajaksi nimetyllä hentoisella homomiehellä liki 200 uhria, jotka eivät tienneet tapahtumista mitään

36-vuotias indonesialainen jatko-opiskelija Reynhard Sinaga on tuomittu pitkään, vähintään 30 vuoden vankeusrangaistukseen.

Tekeytyi uhriensa auttajaksi, huumasi ja raiskasi

"Laupiaaksi samarialaiseksi" nimetty mies noudatti teoissaan samaa kaavaa. Brittilehti The Guardian on avannut miehen toimintatapaa laajassa artikkelissaan .

Harvinaisen paljon uhreja

Tuomari Suzanne Goddardin mukaan Sinaga on "vaarallinen, syvästi häiriintynyt ja pervettinen henkilö, jolla ei ole mitän käsitystä todellisuudesta", ja jota "ei pitäisi koskaan vapauttaa vankilasta".

– Eräs uhreista kuvaili sinua henkilökohtaisessa lausunnossaan hirviöksi. Määritelmä on oikea, kun ottaa huomioon tekojesi kokoluokan ja valtavuuden. Harvoin, jos koskaan, on oikeudessa nähty raiskausjuttua, jossa on näin monta uhria näin pitkän ajan kuluessa, tuomari jatkoi.