Laukaassa kadonneesta naisesta mahdollisia havaintoja eri puolilla Suomea: Viimeisimmät Helsingissä ja Järvenpäässä

Poliisi on tiedottanut kadonneesta naisesta useaan kertaan eilen ja tänään. Poliisi tiedotti naisen kadonneen alunperin Laukaassa eilen. Hänen todettiin liikkuvan todennäköisesti Laukaan, Leppäveden tai Jyväskylän alueella.

Nainen on noin 165 senttimetriä pitkä ja normaalivartaloinen. Hänellä on yllään punaiset vaatteet. Poliisi on julkaissut hänestä aikaisemmin kaksi kuvaa.