Latviaa vastaan irti pääsevä Mikael Granlund ehtinyt jo saada tuntemuksen Leijonat-joukkueesta: "Se näkyy tuolla kopissa"

Granlund on jo ehtinyt saada tuntemuksen siitä, minkälainen joukkue Suomella on kasassa kotikisoissa.

– Ihan mahtava porukka. En ole ollut yhdessäkään huonossa maajoukkueessa. Tunnelma on aina ihan mieletön ja se on yksi syy, miksi pelaajat ja itsekin aina haluan tulla paikalle, kun vaan mahdollista. Leijonille pelaaminen on jotain ainutlaatuista, se näkyy tuolla kopissa. On koppi täynnä huippuäijiä.