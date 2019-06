Lasten leikit päättyivät järkyttävällä tavalla Turussa: 8-vuotias poika putosi korkealta kalliolta – äiti ihmettelee, miksi lasten suosimaa aluetta ei ole aidattu

Turussa Raunistulan asuinalueella sijaitsevat suuret kalliot, jotka ovat lasten mieleen. Alapuolelle on sijoitettu kaksi leikkipaikkaa, ja yläpuolella kohoavat kalliot. Kallioiden päällä pujottelevat polut ja takana aukeavat metsiköt ovat mainiot seikkailuleikeille ja -peleille.

Vaaralliset kalliot

Poika oli ystävänsä kanssa ulkona leikkimässä tavalliseen tapaan kodin lähistöllä olevilla leikkipaikoilla. Poikia oli varoitettu, ettei kallioilla kannattaisi leikkiä, mutta varoituksista huolimatta he olivat kiivenneet ylös jatkamaan leikkejään.

Ystävä juoksi kotiin kertomaan

– Ihmettelen, miten hän on niin sulavasti tullut alas. Luulen, että hän on ensin liukunut kielekettä pitkin ja sitten pudonnut, äiti kertoo.

Pelännyt jo pitkään

Äitiä harmittaa, että kodin lähellä on niin vaarallinen paikka.

– Sitä on pelännyt todella kauan, että siellä jotain tapahtuu. Siinä on ihana sellainen vehreä alue niiden leikkipaikkojen lähellä, ja he tykkäävät leikkiä seikkailuleikkejä, äiti kuvailee aluetta ja sitä, miten se vetää lapsia puoleensa.