Lassi Etelätalo kaivoi jälleen parastaan keihäsfinaalissa: "Maksimisijoitus"

– Vire oli alusta asti vähän parempi kuin karsinnassa. Tänään oli ihan ok päivä. Toinen ja pisin heitto oli semmonen ihan perusheitto. Pääsi vähän alle ja sai keihään paremmin nousemaan, Etelätalo analysoi päivän parastaan.

Etelätalo on ollut neljä kertaa mukana arvokisoissa, ja kolme kertaa hän on päässyt mukaan finaaliin viimeisenä heittäjänä. Joka kerta hän on parantanut sijoitustaan karsinnasta ja ollut pistesijoilla.