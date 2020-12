Lappiin odotetaan 35 000 suomalaisturistia – suurin osa pahemmilta korona-alueilta: "Riskit ovat olemassa, tauti voi lisääntyä"

Lapin keskussairaalan infektioylilääkäri Markku Broas on edelleen samoilla linjoilla.

– Erityisesti muualla maassa tilanne on aika hankala. Tauti on leviämisvaiheessa taik kiihtymisvaiheessa ja rajujakin rajoittamiskäytäntöjä on jouduttu tekemään. Ilman muuta tässäkin vaiheessa tulisi harkita sitä, että onko matkustaminen ylipäätänsä missään päin Suomea tarpeellista.