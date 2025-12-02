Tulipalo levittää Lappeenrannassa vaarallista savua.

Lappeenrannassa metsäyhtiö UPM:n Kaukaan sellutehtaan mäntyöljylaitoksella palaa. Yhtiön mukaan palo syttyi ennen aamuviittä.

Tulipalosta ei ole aiheutunut henkilövahinkoja, yhtiö kertoo.

Alueelle on annettu asiasta vaaratiedote. Etelä-Karjalan pelastuslaitoksen mukaan tulipalosta leviää alueelle terveydelle vaarallista savua.

Tulipalosta muodostuu runsaasti savua, joka saattaa kulkeutua erityisesti Lauritsalan suuntaan.

Pelastuslaitos neuvoo ihmisiä sulkemaan ilmanvaihdon ja ikkunat sekä pysymään sisätiloissa.

Pelastuslaitoksen päivystävä päällikkö Juuso Punnonen kertoi STT:lle aamulla puoli yhdeksän aikaan, että tilanne on paikalla stabiili ja palosta muodostuu enää vain vähän savua. Punnosen mukaan mäntyöljysäiliön eriste oli syttynyt palamaan.



Pelastuslaitos sai ilmoituksen tulipalosta hieman ennen aamuviittä. Ilmoituksen tulipalosta oli Punnosen mukaan tehnyt tehtaan työntekijä.

Juttua on päivitetty lisätiedoilla kello 8.32 ja 8.54.