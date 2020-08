Lapissa koronanäytteet on kuljetettava satojen kilometrien päähän – taksikyyti yli 500 euroa reissulta

Lapissa kiireellisiä koronatestejä kuljetetaan taksikyydillä analysoitavaksi Rovaniemelle, Nordlabin laboratorioon. Matkaa on useita satoja kilometrejä, joten kyytien hinnat nousevat yli 500 euroon. Asiasta kertoi tänään Lapin Kansa .

Muonion ja Enontekiön alueen johtava lääkäri Teemu Taulavuori kertoo Kauppalehdelle, että keväällä kiireellisiä näytteitä – eli esimerkiksi terveydenhuoltohenkilökunnan näytteitä – kuljetettiin taksikyydillä kerran pari viikossa. Sittemmin tahti on hidastunut.

– Tuntui jo, että välillä tätä pystyttiin järkeistämään, mutta nyt tämän uuden kansallisen strategian vuoksi on palattava taas sitä kohti, Taulavuori sanoo.

Lapissa vähän koronaa

– Nythän se täytyy oikeasti rationalisoida, että mikä se kyyti on. Se kevään toiminta oli responsiivista, eihän meillä ollut mitään muuta vaihtoehtoa kuin soittaa ammattiautoilija viemään, Taulavuori sanoo.

– Täällä päin koko laboratoriotoiminta on vähintään puoliksi logistiikkakysymys. Se on oikeastaan laajempikin kysymys, mikä on kannattavaa tehdä lähidiagnostiikkana, mikä kannattaa kuljettaa.