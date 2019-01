Lakivaliokunta kieltäisi tiedustelutoiminnan asunnoissa - "Täysin rauhoitettu tiedustelulta"

– Lausunnossamme asunto on täysin rauhoitettu tiedustelulta, sanoo lakivaliokunnan puheenjohtaja Kari Tolvanen (Kok.).

Tiedusteluvaltuutetun suuri rooli



Lakivaliokunta on tiedustelulakien suhteen lausunnon antajan asemassa, mikä tarkoittaa sitä, ettei se tee asiassa päätöksiä.

Ylimääräinen tieto



Yksi keskustelua herättänyt seikka siviilitiedustelulaissa on ollut se, miten suojelupoliisi saa luovuttaa tiedustelussa ilmitullutta tietoa rikoksista keskusrikospoliisille. Väliin on rakennettu nyt ns. palomuuri, joka rajaa tätä.

Valiokunta korostaa, että tätä tiedon luovuttamista on seurattava tarkkaan. Siviilitiedustelua ei saa käyttää poliisilain salaisia tiedonhankintakeinoja tai pakkokeinolain salaisia pakkokeinoja koskevan sääntelyn kiertämiseen.

Lakivaliokunnan mukaan syytetyn on saatava aina tieto, jos rikostutkinnassa käytetään näyttönä siviilitiedustelussa tai sotilastiedustelussa saatua tietoa. Se on merkittävä esitutkintapöytäkirjaan ja syyttäjän on myös ilmoitettava perusteet sen käytölle.