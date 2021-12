Lakimies uskoo: F1-mestarin nimi voi vielä vaihtua – "Heillä ei ole yksinkertaisesti vaihtoehtoja"

Kauden päätösosakilpailu ajettiin Abu Dhabissa jo toissa päivänä, mutta MM-sarjataulukon lopullisuuden suhteen eletään edelleen epävarmuuden aikaa. Max Verstappen on toistaiseksi mestari, mutta Mercedeksellä on vielä torstaihin asti aikaa kerätä todistusaineistoa valitustaan varten.

– Mercedeksellä on perusteet oikeustapaukselle, ja pidän sitä melko todennäköisenä, että he vievät sen välimiesoikeuteen. Se päätös vaikutti niin paljon kisan lopputulokseen, että he saattavat kokea, ettei heillä ole vaihtoehtoa, arvelee kansainväliseen välimiesoikeuteen ja käräjöintiin erikoistunut juristi Duncan Bagshaw verkkosivusto Pitpassin haastattelussa.