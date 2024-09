Lääkärit kertovat murrosiän jarrutushoidosta: Näin se tapahtuu

Vanhempien kokemukset vaikuttavat Murrosikää jarruttavien hoitojen aloittamisen taustalla on Tampereen yliopistollisen sairaalan (Tays) lastentautien erikoislääkäri ja lastenendokrinologi Päivi Keskisen mukaan usein vanhemman pelko siitä, että ennenaikaisesti kehittyvä lapsi joutuu silmätikuksi tai kiusatuksi ikätovereidensa parissa. Keskinen sanoo, että fyysisesti ikäistään kypsemmältä näyttävä lapsi saattaa joutua herkemmin myös esimerkiksi seksuaalisen ahdistelun kohteeksi eli hoidolla ikään kuin suojellaan lasta. – Ennenaikaiseen kehittymiseen liittyy myös iso ristiriita ja hämmennys, sillä henkisesti nämä lapset ovat edelleen oman ikäisiään. Keskisen mukaan jarrutushoidon aloittamiseen vaikuttaa myös se, millä tahdilla varhain alkanut murrosikä etenee. Esimerkiksi 7-vuotias tyttö, jonka murrosikä etenee hyvin rauhallisesti, ei välttämättä tarvitse jarrutushoitoa. Husin lastentautien erikoislääkäri ja lastenendokrinologi Päivi Miettisen kokemuksen mukaan jarrutushoidon aloittamispäätökseen vaikuttavat usein vanhempien omat kokemukset. Jos vanhemmalla on ollut varhainen murrosikä ja hän on ollut sinut asian kanssa, hän ei yleensä halua vaikuttaa lapsensa kehitysaikatauluun. Jos taas vanhempi on itse joutunut kiusatuksi, hän herkästi haluaa suojella lastaan vastaavilta kokemuksilta. Miettinen huomauttaa, että varhaisen murrosiän jarrutushoito saatetaan jättää aloittamatta myös taloudellisista syistä. Jarrutushoidot maksavat keskimäärin Kelan vuosittaisen lääkekaton verran eli reilut 600 euroa vuodessa. – Vakuutuksethan aika usein korvaavat näitä lääkkeitä, jos sellainen (vakuutus) on, mikä tuo perheiden välille lisää eriarvoisuutta, Miettinen sanoo. (STT)