Kysely: Enemmistö ruotsalaisista ei halua kansanäänestystä Natosta

Samaisen kyselyn mukaan Nato-jäsenyydestä epävarmojen osuus on kasvanut. Viime viikon mittauksesta heidän osuutensa oli lisääntynyt 22 prosentista 27 prosenttiin. Epävarmojen osuus on kasvanut etenkin sosiaalidemokraattisen puolueen kannattajien parissa. Heidän joukossaan epävarmojen osuus on noussut 26 prosentista 35:een.