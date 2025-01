Kylian Mbappén tempusta repesi raivo – hurja näky Ranskassa

Ranskan toiseksi korkeimmalla portaalla pelaavan SM Caenin kannattajat ovat osoittaneet mieltään uudelle omistajalleen Kylian Mbappélle sen jälkeen, kun heidän managerinsa Nicolas Seube sai potkut viime sunnuntaina.

Caenin fanit ilmaisivat tyytymättömyytensä Mbappén päätökseen perjantain ottelussa Clermont Footia vastaan. Kannattajakatsomossa esiteltiin useita banderolleja, joissa oli voimakkaita viestejä seuran uudelle omistajalle.

Juuri ennen ottelun aloituspotkua kannattajapäädyn jäsenet avasivat ensimmäisen banderollin, jossa luki: "Täällä vain työ ja uskollisuus tekevät legendoja."

Seuraavissa kahdessa banderollissa luki: "Ennen kuin haluat loistaa kansainvälisesti, kunnioita paikallisia hahmoja" ja "Mbappé, SMC ei ole sinun lelusi".

Real Madridin ranskalaistähti osti Ligue 2 -seuran heinäkuun lopulla. Hänen yrityksensä Interconnected Ventures osti ranskalaisseuran enemmistöosuuden sijoitusyhtiönsä Coalition Capitalin kautta. Mbappé laittoi mediatietojen mukaan reippaat 15 miljoonaa euroa omia rahojaan uuteen aluevaltaukseensa.

Ranskan maajoukkuekapteenin ostettua seuran Caenin esitykset eivät ole olleet toivotunlaisia. Joukkue on tällä hetkellä liigassa 16. sijalla. Huonojen tulosten sarja sai omistajan erottamaan valmentaja Seuben viime sunnuntaina.

Kannattajien suuttumuksesta huolimatta uutta päävalmentajaa Bruno Baltazaria ei kohdeltu epäkunnioittavasti, vaikka hänen nimensä julkistamisen yhteydessä kuultiinkin muutamia vihellyksiä.

– Fanit ovat seuran sydän. Heidän reaktionsa on normaalia. Haluaisin tietysti lähteä projektiin, jossa on erilainen konteksti. Minun vastuullani on kuitenkin muuttaa tilanne, mutta sitä varten tarvitaan paljon voittoja, Baltazar sanoi 0–1-tappioon päättyneen ottelun jälkeen.