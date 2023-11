Kylian Mbappe paukutti hattutempun – nousi Zlatanin ohi

PSG voitti Reimsin 3–0, joten Mbappe vastasi kaikista joukkueensa maaleista. Tällä kaudella ranskalainen on ollut hyvässä vireessä, mutta lauantaina syntyi vasta kauden ensimmäinen hattutemppu. Mbappen maalijyvä on ollut kohdallaan. 11 Ranskan liigan ottelussa hän on paukuttanut kaikkiaan 13 maalia. Mestarien liigassa Mbappe on tehnyt kaksi maalia.