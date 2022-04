Kuva: Kaapo Kakko tunnetaan myös UFC:ssä – mestariottelija suomalaisen pelipaidassa

Sterling nimittäin jakoi sosiaalisessa mediassa keskiviikkona itsestään kuvan (alla), jossa hän on New York Rangersin ottelussa Kakon pelipaita päällään.

Kakko, 21, on pelannut kolmannella Rangers-kaudellaan 41 ottelua tehoilla 7+9=16, mutta on tällä hetkellä loukkaantuneena sivussa peleistä. Kauden 50. voittonsa Suomen aikaa keskiviikon vastaisena yönä ottanut Rangers on itäisessä konferenssissa neljäntenä.