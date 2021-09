2–18-vuotiaiden lasten koronarokotukset aloitettiin Kuubassa

Deltavariantti on iskenyt voimakkaasti myös Kuubaan. Maassa on raportoitu pandemian aikana noin 5 500 koronaan liittyvää kuolemaa, joista puolet tämän vuoden elokuussa. Niin ikään Kuuban kaikista koronatartunnoista kolmannes on todettu nyt elokuussa.