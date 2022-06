Kurikassa kateissa 70-vuotias Hanna – poliisi julkaisi tuntomerkit

Poliisin mukaan viimeinen havainto Mäenpäästä on eiliseltä 31.toukokuuta noin puoli seitsemän aikaan illalta. Tällöin hän oli lähtenyt kotoaan pyöräilemään punaisella Tunturin naistenpyörällä.

Mäenpää on 70-vuotias ja noin 160-165 senttimetriä pitkä. Hän painaa 50 kiloa ja häntä kuvaillaan hyvin hoikaksi. Mäenpäällä on pitkät tummat/harmaat hiukset ja silmälasit. Hänellä on päällään tummat housut ja mahdollisesti tumma yläosa.