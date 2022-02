Kuningattaren lapsenlapsen aviomies huomioi Elisabetin juhlavuoden suloisella tavalla – "Mikä leidi"

Kuningatar Elisabet on ollut Ison-Britannian hallitsija historialliset 70 vuotta.

Tindall jakoi omalle tililleen kuvakollaasin, jossa on kuva Elisabetista kuningattarena kahdeksalta eri vuosikymmeneltä. Kuvatekstiin mies kirjoitti lyhyesti ja ytimekkäästi "Mikä leidi".

Miehen seuraajat ovat yhtyneet miehen kommenttiin todeten muun muassa, että Tindallilla on hurmaava "isoanoppi".

Tindall paljastaa jännittävänsä yhä kuningattaren tapaamista

Entinen rygby-pelaaja Mike Tindall liittyi kuninkaalliseen perheeseen avioiduttuaan Zara Tindallin kanssa vuonna 2011. Zara puolestaan on kuningattaren ainoan tyttären, prinsessa Annen tytär.

Tindall on avautunut perheensä tapaamisista muiden kuninkaallisten kanssa ja kertoi viime joulukuussa podcastissaan myös ensimmäisestä kohtaamisestaan kuningattaren kanssa.

– Minulla oli kyllä hikiset kämmenet. Luulen että kenellä tahansa olisi. Hän on niin legendaarinen leidi, että hermostun yhä vieläkin hänet nähdessäni. Oloni on kyllä nykyisin paljon rentoutuneempi, mutta se on vaatinut aikaa, Tindall kuvailee.