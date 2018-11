Kultahäitään juhlineiden Väyrysten vaikealle vuodelle dramaattinen loppu: "Vuokko on täydellinen nainen"

Paavo ja Vuokko -mukeista tuli ilmiö

Teatteri on parille yhteinen harrastus. Myös yhteinen yritys mielenterveyskuntoutuksen parissa on Paavon mukaan lähentänyt avioparia.

"Vuokko on täydellinen nainen"

Paavo on antanut Vuokolle tunnustusta myös siitä, kuinka tämä on hoitanut erinomaisesti perheen kodin, lapset ja lastenlapset. – Vuokko on täydellinen nainen. Hän on erinomainen puoliso, äiti ja isoäiti, Paavo kirjoittaa. Paavo kirjoittaa blogissaan, että Vuokolla on hyvä yleissivistys. Vuokko suhtautuu lisäksi ystävällisesti muihin ihmisiin.