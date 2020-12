Kuinka kovaa keskituloisia Suomessa todella verotetaan? Tuore vertailu paljastaa, että tulojen kasvaessa kyyti on muihin maihin verrattuna kylmää

Esimerkiksi 45 000 euroa vuodessa eli 3 750 euroa kuussa tienaavan perheettömän palkansaajan tuloveroprosentti on täällä 31,1 prosenttia, kun Ruotsissa se on 26,4 prosenttia. Suomen edelle taas kipuavat Itävalta, Tanska, Italia, Saksa ja tiukan verotuksen Belgia, jossa vastaava tuloveroprosentti on 37,6 prosenttia.