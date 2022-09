Ksenia Thorström sai 70 paikallispoliitikkoa allekirjoittamaan Putinin eroa vaativan kirjeen – "Kerromme vain oman mielipiteemme"

Venäjän oppositio on viime kuukausien aikana ollut hiljainen, mutta pinnan alla on kuitenkin kytenyt koko ajan. Ksenia Thorström on iloinen kirjeen allekirjoittaneista paikallispoliitikosta, vaikka odotti allekirjoittajia vielä enemmän. Viime keväänä sodan vastaisen vetoomuksen allekirjoitti noin 200 poliitikkoa.