Kruununprinsessa Victoria aloitti upseerin opinnot

Ruotsin kruununprinsessa Victoria , 47, on aloittanut kouluttautumisen upseeriksi yhdessä muiden kadettien kanssa. Maanantaina alkaneen koulutuksen ensimmäisen luennon aiheena oli sotatiede, kertoi Ruotsin puolustusvoimat.

Kyseessä on maanpuolustuskorkeakoulun niin kutsuttu erityinen upseerikoulutus, joka on suunnattu ihmisille, joilla on jo aiempi akateeminen loppututkinto. Koulutus kestää 20–25 kuukautta riippuen koulutettavan aiemmasta sotilaskokemuksesta.