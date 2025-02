Kristiina Mäkelä hyppää jännittävään tehtävään

Kristiina Mäkelä toimii tänään yleisurheilun tv-asiantuntijana MTV:llä. Entinen kolmiloikkaaja hyppää selostaja Antero Mertarannan rinnalle tulkitsemaan Karlsruhen kultatason hallikilpailua.

Mäkelällä on yleisurheiluasiantuntijan tehtävästä hienoista kokemusta joitakin vuosia sitten Discoverylta. Nyt häntä päästään kuulemaan asiantuntijana ensimmäistä kertaa kolmiloikkauransa jälkeen MTV:llä perjantai-iltana.

– Minulla on joku tatsi siihen, mutta totta kai sitä on aina kauhean itsekriittinen, että apua, onko minulla oikeanlaisia juttuja. Minulle tuli kuitenkin vakuuttunut olo, että kannattaa ainakin yrittää, ja jos hommat menevät hyvin, sehän on vain hyvä, Mäkelä sanoo.

Kolmiloikkauransa viime vuoteen päättänyt vuoden 2022 EM-hopeamitalisti Mäkelä tunnetaan sekä iloisen energisenä persoonana että terävänä sanankäyttäjänä. Hän on astelemassa selostuskoppiin selostajalegenda Antero Mertarannan vierelle valppaana.

– On jännittävää, että on pidettävä oma puhe siinä määrin maltillisena, ettei siellä ruveta kilpaa puhumaan. "Antsa" on kuitenkin hyvä tyyppi. On niin paljon vuosien varrella nähty ja tehty juttuja, että tietää, mitä odottaa. Vieressä on raudanluja asiantuntija, niin häneltä saa varmasti hyviä vinkkejä ja sopivaa ohjausta. Kun on tukihenkilöitä, on ainakin kaikki mahdollisuudet taas onnistua. Huipputekemiseen tähdätään.

"Täytyy olla nöyrä"

Yleisurheiluasiantuntijoita haastaa laaja lajikirjo monenlaisine juoksu-, hyppy- ja heittolajeineen.

– Ne ovat kaikki todella erilaisia myös treenaamismaailmoiltaan ja vaikka sen osalta, missä rytmissä ja miten usein voidaan kilpailla. Ja mihin urheilija keskittyy. Olisi tosi kova suoritus, että pystyisit masteroimaan sen kaiken.

– Täytyy olla sillä lailla nöyrä tämän asian edessä, että hyppy- ja pikalajit ovat minun vahvuuksiani. En voi mennä sanomaan, että olisin kestävyysjuoksun asiantuntija. Mutta samanlaisuutta on aina kaikkialla huipputekemisessä, Mäkelä tuumii.

Lampela kehissä

Karlsruhessa nähdään kilpailemassa monia huippuja vastaan seiväshyppääjä Elina Lampela, joka taivutti hallikilpailukautensa avauksessa tiistaina Ostravassa 440.

Kotimaisen urheilijan näkeminen tositoimissa tuo Mäkelän sanoin lisäpotkua ja jännitystä.

– Toivottavasti tulee onnistumisia ja nähdään iloinen ja itsevarma Elina. Minusta tuntuu, että silloin hän suoriutuu parhaiten.

Karlsruhen kultatason kilpailu on katsottavissa suorana lähetyksenä MTV Urheilu 2 -kanavalta ja MTV Katsomosta tänään kello 21 alkaen.