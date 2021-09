Koulupsykologeista pulaa pahoinvoinnin lisääntyessä: ”Iso kansallinen ongelma”

Tulosten perusteella tytöt kokevat enemmän ahdistuneisuutta ja ero poikiin verrattuna on huomattava. Joka kolmas yläkoulussa opiskeleva tyttö on kokenut ahdistuneisuutta viimeisen vuoden aikana. Pojilla osuus on selvästi pienempi – vain 8 prosenttia.

Sosiaali- ja terveysministeri Hanna Sarkkinen kommentoi MTV Uutisten Viiden jälkeen -ohjelmalle, että kouluissa on vahvistettu oppilashuollon resursseja.

Koulupsykologien tehtäviin on kuitenkin osassa kuntia ollut vaikeuksia saada päteviä hakijoita.

– Monin paikoin ongelmana on se, että vaikka on avoimena olevia virkoja, niin ei saada päteviä hakijoita, eli virkoja ei saada täytettyä. Tämä on iso kansallinen ongelma ja kysymys mihin meidän pitää yhdessä lähteä hakemaan ratkaisuja.

Seksuaalinen häirintä lisääntynyt

Kyselyn perusteella myös seksuaalinen häirintä on lisääntynyt. Kaksi vuotta sitten noin kolmasosta yläkouluikäisistä tytöistä kertoi kokeneensa häirintää viimeisen vuoden aikana. Tänä vuonna häirintää kokeneita tyttöjä oli jo lähes puolet.

Yleensä häirintä on tapahtunut puhelimessa tai internetissä, jonkin verran myös julkisilla paikoilla. Poikien kohdalla kasvu on ollut huomattavasti maltillisempi. Kahden vuoden takaiseen on kasvua tullut vain reilu 2 prosenttia.

Sarkkisen mukaan poliisityössä on lisätty nettipoliisien resursseja ja häirintään on kiinnitetty entistä enemmän huomiota. Myös tietoisuutta nettiin liittyvistä vaaroista on pyritty lisäämään.

– Mutta kyllä tämä on varmasti koko yhteiskunnan asia ja pitää olla myös perheessä ja koulussa hereillä tämän ilmiön äärellä.

Sarkkisen mukaan kaikilla tulisi olla matala puuttumiskynnys häirintään.