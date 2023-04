Korot nousevat taas ensi viikolla

Ensimmäisenä vuorossa on Yhdysvaltojen keskuspankki Fed, jolta odotetaan keskiviikkona kymmenettä peräkkäistä nostoa sitten viime vuoden maaliskuun. Oletus on, että Fed tekee tällä kertaa 0,25 prosenttiyksikön korotuksen, minkä jälkeen korko asettuu vaihteluväliin 5–5,25 prosenttia.

Euroopan keskuspankki EKP:n korkopäätös on vuorossa torstaina. Myös EKP:ltä on odotettu 0,25 prosenttiyksikön korotusta, mutta myös 0,5 on nähty mahdollisena.