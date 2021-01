Koronavuosi kasvatti alkoholin ostamista: Alkon myynti kasvoi 13 prosenttia – syyt kasvuun ovat selkeät

– Matkustajaliikenne Suomesta ulkomaille on ollut lähes pysähdyksissä, ravintolat olivat osan vuotta suljettuna ja niissä on ollut rajoituksia. Anniskelumyynnin osuus alkoholin kokonaiskulutuksesta on noin 10 prosenttia ja matkustajatuonnin osuus noin 15 prosenttia, kertoo Alko tiedotteessaan.