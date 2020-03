Koronavirusepidemia sai ruokakauppiaat ryhtymään poikkeustoimiin – kauppias avaa ovet tuntia aiemmin ainoastaan riskiryhmään kuuluville

Moni ruokakauppias on ryhtynyt viimeisten päivien aikana poikkeuksellisiin toimiin, kun suomalaisten arjen järjestelyt ovat menneet monin tavoin uusiksi. Esimerkiksi Kyrössä riskiryhmään kuuluvat henkilöt pääsevät kauppaan muita asiakkaita tuntia aiemmin.

Hygieniaohjeet uusiksi

Koronavirusepidemia on saanut suomalaiset käyttämään poikkeuksellisen paljon myös ruuan verkkokauppoja. Tämä on johtanut siihen, että keräilyn ja kuljetuksen hygieniaohjeita on tiukennettu entisestään, sillä kuljetuksia tehdään myös karanteenissa oleville.