Koronatartunnoissa pieni käänne parempaan – Varsinais-Suomessa tehohoidon kuormitus on kuitenkin "huippulukemissa"

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin johtajaylilääkäri Mikko Pietilä kertoo, että sairaanhoitopiirin alueella 14 vuorokauden ilmaantuvuusluku eli tartuntojen määrä kahdessa viikossa sataatuhatta asukasta kohden on laskenut muutaman päivän ajan. Seitsemän päivän ilmaantuvuusluku on puolestaan ollut laskussa noin viikon ajan.

– Se ei vielä erotu sairaalahoidon tarpeen vähenemisenä. Meillä sairaalakuormitus on edelleen korkealla tasolla. Samoin on tehohoidon kuormitus, sen suhteen ollaan ihan huippulukemissa tällä hetkellä. Että ei tässä ole varaa huoahtaa edelleenkään, Pietilä sanoo.

Varsinais-Suomessa on tällä hetkellä Suomen toiseksi korkein ilmaantuvuusluku, noin 255. Korkein luku on Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueella, vajaat 320.

5+5+5-sääntö

Pietilä on huolissaan tartuntojen määrästä, vaikka ne eivät olekaan kehittyneet huonompaan suuntaan.

– Meillähän on aika tiukat toimet käytössä, ja siitä huolimatta (tartuntojen määrä) ei ole tämän enempää kääntynyt laskuun. Siitä olen hieman huolissani.

Sairaalahoidossa yli 300 ihmistä

THLn mukaan tänään on raportoitu viisi uutta koronaviruksen aiheuttamaan tautiin liittyvää kuolemantapausta ja 422 uutta koronatartuntaa.

Sairaalahoidossa on 313 ihmistä, joista tehohoidossa on 54.

Koko maan osalta ilmaantuvuusluku kahden viikon osalta on vajaat 162.

Kaikkiaan Suomessa on todettu nyt reilut 76 400 koronatartuntaa. Yhteensä on todettu 822 koronavirukseen liittyvää kuolemaa.

Noin 840 900 ihmistä on nyt saanut koronavirusrokotteen ensimmäisen annoksen Suomessa. Määrä on lisääntynyt lauantaista noin 11 000 rokotetulla. THL:n rokoteluvut eivät päivittyneet sunnuntaina. Toisen annoksen on saanut nyt vajaat 88 100 ihmistä.