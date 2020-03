Koronatartunnasta huhuttiin Kangasalla jo perjantaina – kahden yläkoululaisen Tommi-isä ihmettelee pimittämistä: "Olen pettynyt koulun toimintaan"

Tänään tuli viesti, että koulu suljetaan viikoksi

– Siitä on tällä hetkellä tietoa, että iltaviideltä tulisi lisätietoa tapauksesta ja mitenkä toiminta jatkuu, Kemppinen kertoo MTV Uutisille.

– Ei hirveästi ole mediatietojen lisäksi tietoa siitä, miten tässä asiassa toimitaan ja kuinka laaja tämä altistuneiden määrä oikeasti on ja miten tämä vaikuttaa koko perheen arkeen. Vielä kun on sukulaisia joilla vastustuskyky tällaisiin tauteihin ei ole niin kova perussairauksineen. Niin tietysti huoli on kova, Kemppinen miettii.