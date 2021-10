Koronarokote mahdollistaa myös monien muiden rokotteiden kehittämisen – miksei lääketieteellistä mullistusta palkittu Nobelilla?

Koronarokotteiden kehittäjiä pidettiin ennakkosuosikkina palkinnonsaajaksi, sillä tehokkaan rokotteen kehittäminen tapahtui ennätysajassa, ja koronarokotteilla on ollut merkittävä rooli taistelussa globaalia pandemiaa vastaan.

Koronarokotteet merkittävä lääketieteellinen mullistus

Sekä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin infektiotautien ylilääkäri Asko Järvinen että Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen johtaja Mika Salminen sanovat, että kyseessä on merkittävä lääketieteellinen mullistus.

– Tässä on kehitetty ihan uutta tekniikkaa. Sillä on erittäin suuret mahdollisuudet tuottaa uusia rokotteita myös sellaisille taudeille, joille meillä ei ole ollut aiemmin rokotteita.

– Se on iso asia, eikä pelkästään koronan takia, Salminen kiteyttää.

Miksi koronarokotetta ei palkittu Nobelilla?

Jo viime vuonna uumoiltiin, että koronavirukseen liittyvä tutkimus tuskin saa lääketiedepalkintoa, sillä kyseessä on tuore lääketieteellisen kekseliäisyyden tulos.

– Harvoin on annettu ihan äskettäin tehdylle keksinnölle tai ratkaisulle.

Salminen uskoo, että koronarokotteen on mahdollista saada lääketieteen Nobel jo lähitulevaisuudessa, kenties jo 2–3 vuoden kuluttua.

– Jos itse arvaisin, veikkaisin palkinnon saajaksi mRNA-teknologiaa. Se on niin uusi ja käänteentekevä, Salminen veikkaa.

THL:n Mika Salmisen ja HUSin Asko Järvisen mukaan koronarokotteella on kaikki edellytykset Nobel-palkinnon saamiseksi.

Rokotteella olisi voinut olla kaikki mahdollisuudet palkintoon

Järvinen kuitenkin myöntää, että koronarokotteen osalta palkitsemisessa on omat haasteensa. Kehittäjiä on paljon, mistä kertoo pelkästään se, että koronarokotteita on useita kymmeniä kliinisissä tutkimuksissa.