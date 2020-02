Koronan uudet maavaltaukset – Valko-Venäjä, Liettua ja Uusi-Seelanti

Valko-Venäjällä tartunta on todettu iranilaisella opiskelijalla, joka saapui maahan Azerbaidzhanista viime viikolla. Terveysministeriön mukaan potilas on "tyydyttävässä" kunnossa.

Ministeriön lausunnossa kerrotaan, että ne ihmiset, joiden kanssa opiskelija on ollut tekemisissä maahan saapumisensa jälkeen, on asetettu karanteeniin tartuntatautien sairaalaan pääkaupungissa Minskissä. Ministeriö sanoo myös, että kaikille Italiasta, Iranista ja Etelä-Koreasta saapuville matkustajille tehdään terveystarkastus, jollainen on jo aiemmin alettu tehdä Kiinasta saapuville ihmisille.