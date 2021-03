Koronaeristyksessä olleen henkilön epäillään rikkoneen eristämispäätöstä Levillä – taudinjäljittäjät törmänneet ikävään ilmiöön

Poliisi ja terveysviranomaiset muistuttavat, että eristämistä ja karanteenia koskevat päätökset ja määräykset ovat velvoittavia. Niiden noudattamisen tärkeimpänä tavoitteena on pyrkimys estää taudin leviämistä. Päätöstä rikkoessaan henkilö myös syyllistyy rikokseen.

Karanteenin rikkominen on terveydensuojelurikkomuksena rangaistavaa ja seuraamuksena on sakko. Eristämisen rikkominen voi tulla arvioitavaksi myös muun muassa terveyden vaarantamisena, josta rangaistuksena on aina vankeutta.