Korona-aika on parantanut myös Suomen ilmanlaatua – pisin puhdas jakso vuosikymmeniin

Pitkä puhtaan ilman jakso pakokaasupitoisuuksissa

– Jos on syksyn sateita tai viikonloppuyö, täällä on puhtaita hetkiä ollut lähiaikoinakin. Vastaavasti korona-aikana on ollut aamuruuhkan aikana korkeitakin pitoisuuksia, jos on ollut tyynet sääolot. Myös katupölyä on ollut runsaasti ilmassa viime viikkoina, muistuttaa Niemi.