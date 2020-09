Korkeimman oikeuden tuomarin kuolema aloitti Yhdysvalloissa poliittisen pelin – vaikuttaa muun muassa aborttilakiin

Ruth Bader Ginsburg oli yksi Yhdysvaltain korkeimman oikeuden yhdeksästä tuomarista, joilla on ennakkopäätöksin valta vaikuttaa hyvin ratkaisevasti osavaltioiden lakien ja perustuslakien tulkintaan.

Korkeimmalla oikeudella on ollut iso rooli muun muassa aborttilainsäädännössä. Aborttioikeus on yksi syy siihen, että Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on kerännyt kovan kannatuksen joissakin kristillisissä piireissä.