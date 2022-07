Korkeasaaren villieläinsairaala on hoidettavana miltei 200 eläintä – katso kuvat suloisista potilaista

Yleisimmät nisäkkäät Villieläinsairaalassa ovat siilit ja oravanpoikaset. Myös lintupotilaita on paljon, ja viime vuosina hoidossa on ollut paljon kalalokkeja, tervapääskyjä ja mustarastaita.

Talvisin sairaala hiljenee. Silloin hoidossa on lähinnä nälkiintyneitä ja kylmettyneitä pöllöjä sekä talven yli hoitoon jääneet siilit.

Sairaalassa kuntoutetaan, tutkitaan ja neuvotaan

Villieläinsairaalan tarkoituksena on kuntouttaa eläimet, jotta ne voivat palata takaisin luontoon. Usein eläimen löytänyt ihminen palauttaa kuntoutuneen eläimen takaisin kotikonnuilleen tai henkilökunta etsii sille uuden, sopivamman alueen.

Korkeasaaren villieläinsairaalan toiminta on muutakin kuin yksittäisten eläinten kuntoutusta. Sairaala osallistuu tutkimuksiin ja koulutuksiin. Muun muassa WWF:n öljyntorjuntakoulutusta on johtanut Korkeasaaren eläinlääkäri. Eläinlääkärit ja viranomaiset saavat myös neuvontaa Korkeasaaren ja Villieläinsairaalan henkilökunnalta.

Ulkona puuhaillessa pitää ottaa luonto huomioon

Osa Korkeasaareen päätyvistä eläimistä on vahingoittunut ihmisen toiminnan vuoksi. Trontti muistuttaa ottamaan ympäröivän luonnon huomioon kesäpuuhissa.

Jos löytää apua tarvitsevan eläimen, pitää löytää oikea auttava taho. Helsingin alueella voi ottaa yhteyttä Villieläinsairaalaan. He ottavat vastaan eläimiä Korkeasaaren lipunmyyntipisteellä. Helsingin ulkopuolella yhteyttä voi ottaa paikalliseen eläinsuojelutahoon.

Hätänumeroon voi olla yhteydessä, jos loukkaantunut eläin voi olla vaaraksi itselleen tai muille ihmisille. Jos kyseessä on orpo poikanen, ennen yhteydenottoa kannattaa käyttää omaa harkintaa eläimen tilasta.

– Meidän ihmisten velvollisuus on auttaa eläimiä, mutta mitä sitten tapahtuu jos vapaaehtoisia ei löydy? pohtii Trontti.

Sairaalan riesana virustaudit

Koronapandemia on vaikuttanut villieläinsairaalan varotoimiin. Näätäeläimet ovat herkkiä koronalle, joten niitä hoitaessa henkilökunnan piti ottaa huomioon hygienia entistä tarkemmin, esimerkiksi käyttämällä kasvomaskeja. Myös koronasulut vaikuttivat yhteydenottojen määrään.

Toinen tauti, joka on aiheuttanut varotoimia, on lintuinfluenssa. Villieläinsairaala joutui sulkemaan ovensa viime vuonna, koska aulaan tuotiin kanahaukka, jolla todettiin lintuinfluenssa. Tilat jouduttiin saneeraamaan.

Mursulla oli parhaat mahdolliset auttajat

Trontin mukaan eksoottisia lajeja heille tulee vastaan hyvin vähän. Joskus apua voi tarvita jokin erikoisempi lintu- tai lepakkolaji. Silloin he ovat yhteydessä lajin asiantuntijoihin.

– Korkeasaaren eläinlääkäri on Suomen paras nukuttamaan merinisäkkäitä ja olemme paras taho järjestämään suuren eläimen kuljetuksen, sanoo Trontti.

Sosiaalisessa mediassa viranomaisten toimintaa on kritisoitu paljon. Ensimmäistä kertaa Trontin uran aikana hänen sähköpostiinsa on tullut hyvin kritisoivia viestejä. Hän on kuitenkin hyvillään siitä, että mursu keräsi niin paljon kiinnostusta. Trontti toivoo, että tapahtuneesta viriäisi lisää keskustelua eläinten auttamisesta ja luonnon monimuotoisuudesta.