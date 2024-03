Korkeakoulujen kevään toinen yhteishaku alkaa tänään

Kaikkiin koulutuksiin haetaan nettiosoitteessa opintopolku.fi. Aloituspaikoista yli 42 000 on suunnattu ylioppilastutkinnon, ammatillisen tutkinnon tai vastaavan ulkomaisen tutkinnon suorittaneille.



Lisäksi yhteishaussa on mukana korkeakoulututkinnon suorittaneille tarkoitettuja yliopistojen maisterikoulutuksia sekä ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavia koulutuksia.



Kaikista aloituspaikoista hieman runsas puolet on ammattikorkeakouluissa ja liki puolet yliopistoissa.



Kevään toisessa yhteishaussa voi hakea enintään kuuteen hakukohteeseen. Yhteishaku päättyy 27. maaliskuuta, ja sen tulokset varmistuvat viimeistään 4. heinäkuuta.