Kööpenhaminan baarit kiinni jo kymmeneltä – ravintolassa liikkuessa maskipakko: "Ongelmat ovat ryöstäytyneet käsistä"

Vaikka Jensenin ehdotuksen syynä ei suoraan ollut korona, on Kööpenhaminan ravintoloille, baareille ja kahviloille luvassa myös koronarajoituksia. Torstaista lähtien kaikkien on suljettava ovensa viimeistään kello 22, ja asiakkaiden on käytettävä kasvomaskia, jos he eivät istu paikallaan.