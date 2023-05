Kongon demokraattisen tasavallan tulvissa kuollut yli 170 ihmistä – satakunta yhä kateissa

Kongon demokraattisessa tasavallassa on kuollut rankkasateiden ja tulvien seurauksena yli 170 ihmistä, kertovat paikalliset viranomaiset. Lisäksi noin sata ihmistä on kateissa.



Raportit kuolonuhrien määrästä ovat vaihdelleet jokseenkin, eikä uutistoimisto AFP ole saanut vahvistettua uhrilukua itsenäisesti.



Rankkasateet ja tulvat ovat moukaroineet maan itäosassa sijaitsevaa Etelä-Kivun maakuntaa. Kongon demokraattisen tasavaltaan on julistettu kansallinen surupäivä maanantaille, jolloin liput lasketaan puolitankoon.



Kahelen alueen apulaispäällikkö Archimede Karhebwa kertoi uutistoimisto AFP:lle, että metsien tuhoaminen ja ilmastonmuutos ovat johtaneet tulvaongelmiin.



Tällä viikolla naapurimaa Ruandassa kerrottiin noin 130 ihmisen kuolleen tulvien seurauksena.



Joulukuussa Kongon demokraattisen tasavallan pääkaupungin Kinshasan tulvissa kuoli yli 160 ihmistä. Viime kuussa Pohjois-Kivun maakunnassa sai puolestaan surmansa parikymmentä ihmistä rankkasateiden aiheuttamissa maanvyörymissä.



Keski-Afrikassa voimakkaat sateet aiheuttavat säännöllisesti tulvia ja maanvyörymiä, mutta asiantuntijoiden mukaan äärimmäisiä sääilmiöitä tapahtuu Afrikassa yhä useammin ja voimakkaammin ilmastonmuutoksen vuoksi.