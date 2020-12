Konecranes lyö hynttyyt yhteen hollantilaiskeksijän kanssa – rakentaa jätealuksia muovijätteen vastaiseen taisteluun

Kumppanuudesta pohjalta suunnitellaan, rakennetaan ja huolletaan The Ocean Cleanupin Interceptor™-aluksia, joiden tarkoituksena on muovijätteen poistaminen joista ennen sen päätymistä mereen.

The Ocean Cleanup -projekti tavoittelee valtamerien siistimistä muoviroskasta. Se on hollantilaisen Boyan Slatin 18-vuotiaana 2013 perustama hanke. Järjestön palveluksessa on tällä hetkellä noin 95 insinööriä ja tutkijaa. Järjestön päätoimipaikka on Rotterdamissa, Alankomaissa.