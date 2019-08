Kommentti: Mikä ihmeen järki olisi panna kokonaan välit poikki Venäjään?

Ranskan presidentti Emmanuel Macron on saanut osakseen paljon kritiikkiä tapaamisestaan Vladimir Putinin kanssa. Ranskassa moni on sitä mieltä, että oppositioliikettä sortava ja Krimin vallannut Venäjä ei enää sovi demokraattisen valtion keskustelukumppaniksi. Moraalisesti ajatus on tietysti ymmärrettävä, mutta onko se millään mittarilla reaalipolitiikkaa?